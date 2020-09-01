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مرأة

نشرة المرأة.. 4 أسباب لسرطان البروستاتا .. السجائر الالكترونية تهدد صحة الفم .. جرعتان فقط للقضاء على الكورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:15 م
نشرة المرأة
نشرة المرأة
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أسماء عبد الحفيظ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:


احترس 4 أسباب لانتشار سرطان البروستاتا

يبدأ سرطان البروستاتا عندما تنمو خلايا غدة البروستاتا خارج نطاق السيطرة. يمكن أن تنتشر هذه الخلايا إلى أجزاء أخرى من الجسم وتؤثر على الأنسجة السليمة


السجائر الالكترونية خطر يهدد صحة الفم والأسنان

أفادت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping يغير البكتيريا الطبيعية الموجودة في الفم ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الفم.


بخطوات بسيطة يمكنك علاج البهاق

يعتمد علاج البهاق على تغيير مظهر الجلد عن طريق استعادة لونه، ومع ذلك ، فإن آثار العلاج ليست دائمة في العادة ، ولا يمكنها دائمًا التحكم في انتشار الحالة، ومن المعرف ان كل حالة تختلف عن الاخري.


لصد الفيروس.. هؤلاء يجب عليهم تناول جرعتين من لقاح كورونا

فى الوقت الذى يبحث فيه الكثيرون حول العالم عن لقاح يخلص العالم من فيروس كورونا يأتي خبراء في مجال الصحة العامة ليرجحون أن جرعة واحدة من اللقاح المنتظر غير كافية .


دراسة: تقنية جديدة تنهى كابوس استئصال الثدي

تصاب كثير من النساء بالمخاوف من القيام بإجراء جراحات إستئصال الثدى ويبدو أن الأمر لم يعد ضروريا في ظل إمكانية استخدام تقنية "التفريغ" للمساعدة في تحديد موقع  سرطان الثدي المتبقي بعد العلاج الكيميائي وهو ما سيساعد فى تجنيب آلاف النساء عمليات جراحية كبرى

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