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ثقافة

باللغة العربية.. الإيسيسكو تعلن أسماء الفائزين بجائزة بيان للإبداع التعبيري

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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طارق موسى

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) اليوم، عن أسماء الفائزين بجائزتها "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية، والتي تهدف إلى تحفيز القدرات التعبيرية والإسهام في تنمية مهارتي التعبير التحريري والشفوي لدى طلاب اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في جميع المستويات ومن مختلف دول العالم.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أنه فاز بجائزة الأطفال مرشحين من كل من سنغافورة، وسلطنة بروناي، فيما فاز بجائزة الفتيان مرشحين آخرين من كل من البوسنة والهرسك، وتايلاند، وعادت جائزة الشباب إلى أربعة مرشحين ينتمون إلى كل من جامعة سرايفو بالبوسنة والهرسك، و الجامعة الماليزية للعلوم بماليزيا، ثم طالبين سنغالي ونيجيري يدرسان بالمغرب.

وكانت الإيسيسكو قد أعلنت أن المسابقة تتطلب إلقاء نص تعبيري ينجزه المرشح عبر فيديو قصير من ثلاثة إلى خمسة دقائق مستندا إلى نص حرره باللغة العربية، وألا يكون قد تم نشره أو المشاركة به في مسابقة أخرى، وألا تكون العربية لغة المتسابق الأولى.

وسيحصل كل فائز من فئة الشباب على 2000 دولار أمريكي، ومن فئة الفتيان والفتيات على 1500 دولار، ومن فئة الأطفال على 1000 دولار.

وأوضح بيان المنظمة أنه اعتبارًا للظروف الاستثنائية الحالية، في ظل استمرار جائحة كورونا، فستشرع المنظمة في إجراءات تحويل المكافآت المالية إليهم، على أن يتم لاحقا تحديد موعد حفل تسليم الشهادات وميداليات الجائزة إلى الفائزين أو من يمثلهم.

وأشار البيان إلى أنه نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى، ولتشجيع طلاب اللغة العربية المبدعين من الناطقين بلغات أخرى، وتنمية مهاراتهم اللغوية، وتحفيز مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية، فقد قررت الإدارة العامة للإيسيسكو أن تكون جائزة "بيان" مسابقة سنوية.


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