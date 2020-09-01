الخشت: تركيز الدراسة في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم على مرحلة البكالوريوس

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إنه حتى الآن ستتركز الدراسة في جامعة القاهرة بالخرطوم ، على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة بالفعل وهي الآداب والحقوق والتجارة والعلوم.

وقال رئيس جامعة القاهرة : أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات ستكون البداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.



