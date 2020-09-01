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تعليم

الخشت: تركيز الدراسة في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم على مرحلة البكالوريوس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:07 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أحمد علام - مريم عزت
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،  إنه حتى الآن ستتركز الدراسة في جامعة القاهرة بالخرطوم ، على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة بالفعل وهي الآداب والحقوق والتجارة والعلوم. 

وقال رئيس جامعة القاهرة : أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات ستكون البداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.

وأضاف الدكتور الخشت، أن فرع جامعة القاهرة في الخرطوم، بعد عودته، سيؤدي دورًا مهمًا في تخريج كوادر سودانية في تخصصات الدراسة بالفرع يكون لهم دور قوي في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق.

جدير بالذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان بعد تولي الرئيس السابق عمر البشير، فإنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع بالحرم الجامعي في مصر لاستقبال الطلاب السودانيين. ويبلغ عددهم  في الوقت الحالي 1030 طالبا وطالبة موزعين على كليات الفرع الأربع: الآداب والتجارة والحقوق والعلوم، ينتمون لدولتي الجمهورية السودانية ودولة جنوب السودان.
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