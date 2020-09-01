الخشت: تركيز الدراسة في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم على مرحلة البكالوريوس

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إنه حتى الآن ستتركز الدراسة في جامعة القاهرة بالخرطوم ، على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة بالفعل وهي الآداب والحقوق والتجارة والعلوم.
وقال رئيس جامعة القاهرة : أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات ستكون البداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.
وأضاف الدكتور الخشت، أن فرع جامعة القاهرة في الخرطوم، بعد عودته، سيؤدي دورًا مهمًا في تخريج كوادر سودانية في تخصصات الدراسة بالفرع يكون لهم دور قوي في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق.