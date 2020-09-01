الخشت: جميع أبنائنا من السودان والدول الإفريقية لم نفرط فيهم

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه بالرغم من تجميد عمل فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم منذ التسعينيات وحتى الآن، إلا أن مصر كانت حريصة على استمرار عمل الفرع .





وأكد محمد الخشت، خلال كلمته اليوم بشأن عودة الدراسة من جديد لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، أن الفرع عمل أكثر من 20 عاما في مقره بحرم جامعة القاهرة.





رئيس جامعة القاهرة إلى أن الفرع مستمر وهيئة التدريس مستمرة، وكل العاملين مستمرين، منوهًا إلى أنه كل عام يتم قبول طلاب من السودان أو من جنوب السودان بالفرع. وأشار





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هناك أكثر من 1000 طالب يدرسون الآن بالفرع، لافتًا إلى أن جميع أبنائنا سواء من السودان أو الدول الإفريقية، وجنوب السودان "لم نفرط فيهم".





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك الكثير من دول العالم عند توقف الدراسة طلبوا من الطلاب مغادرة المدن الجامعية، وحتى أبنائنا المصريين فى الخارج غادروا سكناتهم ، لافتًا إلى أن هناك مشكلة تواجههم في العودة نظرا لمنع السفر.



