في عيد ميلاد أيمن زيدان.. 4 معلومات عن حياته أبرزها تعرض منزله للقصف

يحتفل اليوم 1 أغسطس النجم السوري أيمن زيدان بعيد ميلاده، حيث وُلد في عام 1956 في مدينة الرحيبة.







وفى السطور التالية نرصد إبرز 4 معلومات عنه:







- تزوج أكثر من مرة كانت الأولى حينما كان في مطلع الثلاثينات من عمره زوجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني، واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عامًا.





- أخرج ما يقرب من 7 مسرحيات ,وفيلم سينمائى، بالإضافة إلى أغنية مصورة.







- كان له نشاط سياسي فكان عضوا بالبرلمان السوري عام 1999 وظل عضوا بالبرلمان لمدة دورة واحدة ، أيضا شغل منصب رئيس مكتب الثقافة والاعلام لنقابة الفنانين بسوريا، في الدورة الرابعة عشر.





- تعرض منزله للقصف بسبب الأحداث التى تعيشها سوريا، وقد تدوال عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى فيديو يوضح فيه تأثره أمام منزله المهدوم.