أبناء النجوم خلف القضبان.. ابنة نهى العمروسي أحدث المتهمين.. الجرائم متعددة وتتراوح بين القتل والمشاجرات والمخدرات

- ابنة نهى العمروسي ضمن المتهمين في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت
- حكم قضائي بحبس ابنة هشام سليم بعد مشادة مع ياسمين عبد العزيز
- الإعدام لابن المرسي أبو العباس لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه
- السجن لابن فؤاد المهندس لتهربه من سداد نصف مليار جنيه للدولة
- ضبط نجل الفنان سامى العدل وبحوزته تذكرتا هيروين
يتسبب أبناء النجوم أحيانا في إثارة المشاكل لآبائهم، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى أقسام الشرطة والمثول أمام المحكمة التي تقضي على بعضهم بالسجن، ومؤخرا تم حبس ابنة نهي العمروسي في قضية الاغتصاب الجماعى الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الفيرمونت"، وهو الأمر الذى أعاد للأذهان قصص أبناء الفنانين الذين تورطوا فى العديد من القضايا، ويرصد "صدى البلد" أبرز أبناء هؤلاء النجوم.
ابنة نهى العمروسى
تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت.
وتعد قضية اغتصاب فتاة "الفيرمونت"، التى تورطت فيها نازلى مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسى، من أبرز القضايا التى هزت السوشيال ميديا، وأصبحت حديث الرواد لأكثر من شهر ونصف الشهر، وقد أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية الاغتصاب الجماعى الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الفيرمونت" كما أمرت النيابة بحبس متهمين آخرين في القضية عقب القبض عليهم.
ابنتا هشام سليم
نشبت مشادة كبيرة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وابنتي هشام سليم خلال تواجدهما بالساحل الشمالي، وتطورت إلى التعدي بالضرب على الفتاتين.
وقتها أكد هشام سليم أن علاقة الزمالة التي تجمعه بياسمين عبد العزيز تمنعه من اللجوء إلى القانون، معربا في الوقت ذاته عن استيائه البالغ من موقفها وعدم اتصالها به للكشف عما حدث أو الاعتذار له إزاء ما فعلته في حق ابنتيه، خاصةً أن أعمارهما لم تتجاوز الـ 18 عاما.
كان "سليم" أكد استعانة ياسمين عبد العزيز ببودي جاردات لتخويف ابنتيه بعد الخلافات التي نشبت بينهن لتواجدهما بنفس العقار وانزعاج ياسمين من صوت التليفزيون العالي.
كما أعلن هشام سليم عن صدور حكم قضائي بحبس ابنته في القضية التي رفعتها ياسمين عبد العزيز ضدها واتهمتها فيها بالاعتداء عليها بالضرب.
ابن المرسي أبو العباس
قضت محكمة جنايات بإعدام المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، لإدانته بقتل زوجته هبة وطفلتيه "جنة" و"حبيبة داخل منزلهم.
نجل أصالة
كما تورط خالد الذهبي، نجل المطربة السورية أصالة نصري، بقتل مصري عن طريق دهسه بالخطأ.
وأصدر المستشار علي عبدالحميد حكم البراءة بحضور طرفي النزاع، وتم إصدار حكم بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام الشاب خالد في حادثة تسببت في قتل المصري هاني شاكر، بعد موافقة أهل الضحية على التصالح مع المتهم مقابل مبلغ مالي.
ابن فؤاد المهندس
نجل الفنان فؤاد المهندس "محمد"، رجل أعمال، ألقت مباحث القاهرة القبض عليه لاتهامه بالهروب من أحكام قضائية مدتها 7 سنوات، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لتهربه من سداد أموال للدولة بقيمة نصف مليار جنيه، والتحفظ على جميع ممتلكاته، وتم ترحيل المتهم إلى السجن لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
ابن سامى العدل
فى عام 2014، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على نجل الفنان سامى العدل لاتهامه بحيازة تذكرتي هيروين، أثناء سيره بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وحينها أكد والده أنه لا يعرف تفاصيل ما حدث، لكنه يثق أن هناك خطًأ ما حدث؛ لأن ابنه زوج وأب ويهتم بأسرته، ولا يمكن أن ينجرف لإدمان الهيروين.
مصطفى متولي
عمر مصطفى متولى تم القبض عليه بمعرفة مباحث القليوبية أثناء تعاطيه المواد المخدرة حال استقلاله سيارته بمنطقة العبور، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر المحضر رقم 315/8292 جنايات قسم العبور، وتولت النيابة التحقيق.
حسن يوسف
في عام 2010، ألقت قوات الأمن القبض على نجل الفنان حسن يوسف، بعد أن صدم سايس وأتلف سيارتين، وتعود الواقعة إلى أن عددًا من الخفراء فوجئوا بسيارة ملاكي تنتظر بميدان الكوثر بشارع مصدق بالدقي تقف لمدة 5 ساعات وكاسيت السيارة يعمل، وعندما اقتربوا منها شاهدوا أحد الأشخاص نائمًا في الكرسي الخلفي وتوجهوا لإيقاظه والاطمئنان عليه، فأصيب بحالة من الهلع، فانهال على أحدهم بالضرب ثم قفز إلى كرسي القيادة وأسرع بسيارته ليهشم سيارتين فتتبعه أحدهم حتى شاهده يركن سيارته بشارع النيل، وصعد إلى أحد العقارات وبسؤال حارسها علم أنه نجل الفنان حسن يوسف.