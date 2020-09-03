أبناء النجوم خلف القضبان.. ابنة نهى العمروسي أحدث المتهمين.. الجرائم متعددة وتتراوح بين القتل والمشاجرات والمخدرات

ابنتا هشام سليم

نشبت مشادة كبيرة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وابنتي هشام سليم خلال تواجدهما بالساحل الشمالي، وتطورت إلى التعدي بالضرب على الفتاتين.









وقتها أكد هشام سليم أن علاقة الزمالة التي تجمعه بياسمين عبد العزيز تمنعه من اللجوء إلى القانون، معربا في الوقت ذاته عن استيائه البالغ من موقفها وعدم اتصالها به للكشف عما حدث أو الاعتذار له إزاء ما فعلته في حق ابنتيه، خاصةً أن أعمارهما لم تتجاوز الـ 18 عاما.









كان "سليم" أكد استعانة ياسمين عبد العزيز ببودي جاردات لتخويف ابنتيه بعد الخلافات التي نشبت بينهن لتواجدهما بنفس العقار وانزعاج ياسمين من صوت التليفزيون العالي.









كما أعلن هشام سليم عن صدور حكم قضائي بحبس ابنته في القضية التي رفعتها ياسمين عبد العزيز ضدها واتهمتها فيها بالاعتداء عليها بالضرب.







ابن المرسي أبو العباس

قضت محكمة جنايات بإعدام المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، لإدانته بقتل زوجته هبة وطفلتيه "جنة" و"حبيبة داخل منزلهم.









نجل أصالة

كما تورط خالد الذهبي، نجل المطربة السورية أصالة نصري، بقتل مصري عن طريق دهسه بالخطأ.







وأصدر المستشار علي عبدالحميد حكم البراءة بحضور طرفي النزاع، وتم إصدار حكم بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام الشاب خالد في حادثة تسببت في قتل المصري هاني شاكر، بعد موافقة أهل الضحية على التصالح مع المتهم مقابل مبلغ مالي.



