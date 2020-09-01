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الصحة: 353 وحدة طب أسرة بالشرقية تستعد للمبادرة الرئاسية "فيديو"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتورة منال يوسف، مدير إدارة الرعاية الصحية بمحافظة الشرقية، إن هناك 353 وحدة طب أسرة بالمحافظة تستعد لاستقبال المنتفعات من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأشارت مدير إدارة الرعاية الصحية بمحافظة الشرقية، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد المستفيدات من المبادرة بالمحافظة يبلغ 2 مليون سيدة، منوهة بأن المستفيدات يتم تقسيمهن إلى فئات عمرية، وكل فئة يتم اتخاذ خطوات معينة معها.

وأوضحت أن الفئة من 18 إلى 25 عام يتم تعليمهم طريقة الفحص الذاتي لأنفسهم، منوهة بأن أي فتاة أو سيدة لديها عامل خطورة يتم فحصها في المركز الطبي، بينما أي فتاة فوق سن 35 عام يتم فحصها سواء هناك عامل خطورة أو لا، مؤكدة أن خدمة الفحص تقدم مجانا.

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