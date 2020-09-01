الصحة: 353 وحدة طب أسرة بالشرقية تستعد للمبادرة الرئاسية "فيديو"





وأشارت مدير إدارة الرعاية الصحية بمحافظة الشرقية ، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد المستفيدات من المبادرة بالمحافظة يبلغ 2 مليون سيدة، منوهة بأن المستفيدات يتم تقسيمهن إلى فئات عمرية، وكل فئة يتم اتخاذ خطوات معينة معها.





وأوضحت أن الفئة من 18 إلى 25 عام يتم تعليمهم طريقة الفحص الذاتي لأنفسهم، منوهة بأن أي فتاة أو سيدة لديها عامل خطورة يتم فحصها في المركز الطبي، بينما أي فتاة فوق سن 35 عام يتم فحصها سواء هناك عامل خطورة أو لا، مؤكدة أن خدمة الفحص تقدم مجانا.



