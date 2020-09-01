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عايزين ترويج.. الحاصلة على لقب المرأة الأكثر تأثيرا توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:43 م
الدكتورة رشا قلج،
الدكتورة رشا قلج، الحاصلة على لقب المرأة الأكثر تأثيرا فى أف
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة رشا قلج، الحاصلة على لقب المرأة الأكثر تأثيرا فى أفريقيا 2019، إن هناك العديد من الفرص للقيام بالعمل والاستثمار في أقريقيا، مشيرة إلى أنه من خلال تحقيق النجاح هناك يجب الاستفادة من المهارات لدى الشباب المصري.

وأضافت "رشا" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الإعلام والفن مهمان جدًا في أي دولة، موضحة أن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي أعادت مصر إلى وضعها الطبيعي فى القارة الأقريفية.

ووجهت دعوة للإعلام العربي بشكل عام وبشكل خاص للمستشار تركى أل الشيخ، قائلة إننا "نريد عمل ترويج للثقافة والإعلام والفن الأفريقي بالفن والإعلام والثقفاة العربية والمصرية من خلال اافلام والأغانى والبرامج".

وتابعت أنها لم تكن منتظرة جائزة لقب المرأة الأكثر تأثيرا، ولكنها لم تكن مستغربة، حيث أنها كانت متأكدة من حصولها عليها  بعد المجهود الكبير التى قامت به وذهابها إلى أمكان كثيرة بها حروب داخلية وخارجية.
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