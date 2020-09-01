بسبب انقطاع الخدمة 4 أيام.. مياه الجيزة تعتذر لأهالي فيصل وصفط اللبن

نشرت شركة مياه الشرب بالجيزة ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" اعتذارا لأهالى المناطق المتضررة من انقطاع المياه .





وجاء نص الاعتذار كالتالى: عملائنا الكرام من سكان مناطق محافظة الجيزة الذين تأثروا بالانقطاع الناتج عن كسر ماسورة 1000 في الأيام الماضية.





نعتذر لكم على فترات الانقطاع الطويلة التي اضطررتم ان تقضوها بدون مياه، المشكلة بدأت أثناء قيام أحد المقاولين بأعمال تطهير مصرف زنين، والذي أدى إلى انهيار التربة أسفل الماسورة الـ1000، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها الطبيعي حوالي 70 سم .. وبالتالي حدوث اكثر من كسر على الماسورة في أكثر من موقع.





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وواجهت الشركة مشكلة اثناء معالجة الكسورات، بسبب التعامل مع تربة رخوة بجوار مصرف زنين ومخاطر حدوث انهيار لجدار المصرف أثناء عملية الاصلاح، مما اضطر الشركة من تحويل مسار الماسورة حوالي اربعه متر بعيدًا عن المصرف وذلك بطول اربعين متر، وقامت الشركة بعمل شدات خشبية بطول جدار المصرف لتأمين الجدار من اي انهيار يعيق عملية الاصلاح.





والشركة قامت بتوفير سيارات نقل مياه للمناطق المتضررة خلال فترات الانقطاع، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح في أربعة أيام وضخ المياه مساء يوم السبت، ووصلت المياه بالفعل للمواطنين على بدايات الشبكة، ولكن نتيجة زيادة معدل الاستهلاك عن الطبيعي، الامر الذي ادى الى انخفاض الضغوط في الشبكات، وأثر سلبًا على بعض المناطق الموجودة على اطراف الشبكات (كفر طهرمس ـ الليبيني ـ الطوابق ـ صفط اللبن) إلا أن الضغوط انتظمت فجر اليوم (الثلاثاء) بالمناطق المذكورة.