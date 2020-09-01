AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب انقطاع الخدمة 4 أيام.. مياه الجيزة تعتذر لأهالي فيصل وصفط اللبن

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:37 م
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
نشرت شركة مياه الشرب بالجيزة ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" اعتذارا لأهالى المناطق المتضررة من انقطاع المياه .

وجاء نص الاعتذار كالتالى: عملائنا الكرام من سكان مناطق محافظة الجيزة الذين تأثروا بالانقطاع الناتج عن كسر ماسورة 1000 في الأيام الماضية.

نعتذر لكم على فترات الانقطاع الطويلة التي اضطررتم ان تقضوها بدون مياه، المشكلة بدأت أثناء قيام أحد المقاولين بأعمال تطهير مصرف زنين، والذي أدى إلى انهيار التربة أسفل الماسورة الـ1000، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها الطبيعي حوالي 70 سم .. وبالتالي حدوث اكثر من كسر على الماسورة في أكثر من موقع.

اقرأ أيضا:

وواجهت الشركة مشكلة اثناء معالجة الكسورات، بسبب التعامل مع تربة رخوة بجوار مصرف زنين ومخاطر حدوث انهيار لجدار المصرف أثناء عملية الاصلاح، مما اضطر الشركة من تحويل مسار الماسورة حوالي اربعه متر بعيدًا عن المصرف وذلك بطول اربعين متر، وقامت الشركة بعمل شدات خشبية بطول جدار المصرف لتأمين الجدار من اي انهيار يعيق عملية الاصلاح.

والشركة قامت بتوفير سيارات نقل مياه للمناطق المتضررة خلال فترات الانقطاع، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح في أربعة أيام وضخ المياه مساء يوم السبت، ووصلت المياه بالفعل للمواطنين على بدايات الشبكة، ولكن نتيجة زيادة معدل الاستهلاك عن الطبيعي، الامر الذي ادى الى انخفاض الضغوط في الشبكات، وأثر سلبًا على بعض المناطق الموجودة على اطراف الشبكات (كفر طهرمس ـ الليبيني ـ الطوابق ـ صفط اللبن) إلا أن الضغوط انتظمت فجر اليوم (الثلاثاء) بالمناطق المذكورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كسر مفاجئ بمحور المنصورية.. انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة.. شاهد

بسبب كسر مفاجئ بماسورة..قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

لحدوث كسر مفاجئ.. قطع المياه عن الهرم وفيصل ومتفرعاتهما والمريوطية حتى دائري المنيب

عودة المياه تدريجيا لفيصل والهرم.. تفاصيل‎

بعد إصلاح خط 1000 مم .. بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع في الجيزة

انتهاء أعمال الإصلاح بشارع فيصل مع محور المنصورية ... شاهد

ترشيحاتنا

للانتقال للفريق الإيطالي.. سواريز يطلب من يوفنتوس 10 ملايين دولار راتبًا سنويًا

دعاء لتهدئة النفس والرضا بالقضاء.. ينصح به أمين الفتوى

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

بسبب ضياع الكئوس.. مصدر يكشف كواليس تهديد وليد العطار لموظفى اتحاد الكرة بالإحالة للتحقيق

تفاصيل جديدة في التفجير الانتحاري بالعاصمة الليبية.. والصور الأولى من موقع الحادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. تسعير هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر | صور

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط