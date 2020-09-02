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برلمان

خبير سياسي يطالب بوحدة لرصد الشائعات في المؤسسات والهيئات الحكومية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
رصد الشائعات
رصد الشائعات
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أحمد أيمن
طالب حسن ضوة الأمين، الخبير السياسي، بضرورة وجود وحدة لرصد الشائعات أو غرفة في كل مؤسسة وهيئة حكومية وكذلك في الوزارات في ظل حرب الشائعات التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية وأعداء الوطن.

وأعلن ضوة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بكافة السبل من تهميش وتقليل حجم إنجازات ومشروعات الرئيس السيسي والدولة المصرية من خلال حرب الشائعات مما يستلزم الرد عليها اولا بأول.

وأشار الخبير السياسي، إلى أن الجماعة تروّج شائعات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الاقتصادية للدولة، كما تهاجم الإنجازات التي تحققها القيادة السياسية بهدف ضرب الدولة وإثارة الفتن والفوضى، لذلك لابد من رصد هذه الشائعات في بدايتها والعمل على التصدي لها ومواجتها قبل انتشارها. 

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