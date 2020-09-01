جمال فياض: ماكرون أخبرنا بأنه يستطيع تحقيق سابع المستحيلات بزيارته لفيروز

بزيارته لفيروز وإخراجها من عزلتها الإعلامية، أخبرنا ماكرون أنه يستطيع تحقيق سابع المستحيلات! — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) September 1, 2020

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.