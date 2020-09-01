جامعة المنوفية توقع بروتوكولا لإنشاء مقر دراسي في نيجيريا

وقع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم، الثلاثاء، اتفاقية تعاون أكاديمى مع التحالف بين شركة ميديكا أوفرسيز بنيجيريا وكلية الإمارات النيجيرية للعلوم الصحية والتكنولوجية، إحدى مؤسسات التعليم العالى بدولة نيجيريا، والذى مثله فى التوقيع الدكتور ثامر عبد الحميد قزامل، المدير التنفيذى لشركة ميديكا أوفرسيز بنيجيريا، مفوضا عن التحالف.

اقرأ أيضا|

وأكد مبارك أن هذا البروتوكول يأتى انطلاقا من سعى مصر الدائم لتعزيز دورها الفعال فى محيطها الأفريقي، وسعيا لفتح آفاق التعاون فى شتى المجالات مع جميع الدول الأفريقية وفقا لما أرسته مؤسسة الرئاسة المصرية من سياسات تستهدف توطيد تواجدها داخل القارة السمراء، وإسهاما من جامعة المنوفية ومشاركتها فى تحقيق تلك الأهداف وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية بدولة نيجيريا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.









اقرأ أيضا|









وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول ينص على إنشاء مقر للدراسة خاص بجامعة المنوفية داخل مقر كلية الإمارات النيجيرية للعلوم الصحية والتكنولوجية فى ولاية كانو، ويهدف الطرفان لإنشاء برنامج للتمريض وآخر للعلوم الصحية المجتمعية يتبعان جامعة المنوفية وتحت إشرافها، ويعمل الطرفان معا لتسهيل ووضع الصيغة النهائية لعملية بدء الدراسة بالبرنامجين فور انتهاء الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولتين.









وقال الدكتور ثامر قزامل إن التحالف سيقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لنجاح العملية التعليمية بدولة نيجيريا، وتوفير الإقامة والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المنتدبين من جامعة المنوفية للقيام بالتدريس بالبرنامجين، وتوفير الدعم الإداري المناسب لنجاح العملية التدريسية، وتوثيق الشهادة من الجهات المعنية بدولة نيجيريا.