مجموعه 68%.. طالب الدبلوم يكشف سبب حصوله على ربع مليون جنيه هدية من خاله بعد نجاحه.. تفاصيل

قال الطالب يوسف جمال ، الذي أهداه خاله هدية قدرها ربع مليون جنيه لنجاحه فى شهادة الدبلوم بمجموع 68% ، إنه شعر بالصدمة عندما أهداه خاله هذا المبلغ ، وكانت مفاجأه غير متوقعة بالنسبة له .





وأضاف الطالب يوسف جمال ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "إنبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن طموحه قبل الحصول على المبلغ ، أن يمتلك سيارة ،موضحا أن علاقة والدته بخاله جيدة ، وكانت سببا في سفره للخارج ، لافتا إلى أن الهدية كانت تقديرا لأمه .





وأشار ، إلى أن علاقته بخاله رائعة ، متابعا "بيعاملني كأني أبنه" ، والهدية كانت تعويض لأمي لمساندتها له في بداية مشواره.





وأوضح "جمال" ، أن حلمه أن يكون ممثل ناجح ، مشيرا إلى أنه قام بتجربة صغيرة ، مع الممثل حمادة هلال ، في مسلسل "إبن أصول" .





وتابع : "بحب محمد رمضان وبروح له مكتبه دايما ، ونفسي يسعدني وحلمي أبقي زي الزعيم عادل إمام "