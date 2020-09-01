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مجموعه 68%.. طالب الدبلوم يكشف سبب حصوله على ربع مليون جنيه هدية من خاله بعد نجاحه.. تفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الطالب يوسف جمال ، الذي أهداه خاله هدية قدرها ربع مليون جنيه لنجاحه فى شهادة الدبلوم بمجموع 68% ، إنه شعر بالصدمة عندما أهداه خاله هذا المبلغ ، وكانت مفاجأه غير متوقعة بالنسبة له .

وأضاف الطالب يوسف جمال ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "إنبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن طموحه قبل الحصول على المبلغ ، أن يمتلك سيارة ،موضحا أن علاقة والدته بخاله جيدة ، وكانت سببا في سفره للخارج ، لافتا إلى أن الهدية كانت  تقديرا لأمه .

وأشار ، إلى أن علاقته بخاله رائعة ، متابعا "بيعاملني كأني أبنه" ، والهدية كانت تعويض لأمي لمساندتها له في بداية مشواره.

وأوضح "جمال" ، أن حلمه أن يكون ممثل ناجح ، مشيرا إلى أنه قام بتجربة صغيرة ، مع الممثل حمادة هلال ، في مسلسل "إبن أصول" .

وتابع  : "بحب محمد رمضان وبروح له مكتبه دايما ، ونفسي يسعدني وحلمي أبقي زي الزعيم عادل إمام "
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