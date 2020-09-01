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رياضة

فقد الوعى وتعرض لأزمة صحية.. أول تعليق من حسني عبد ربه بعد خروجه من المستشفى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:35 م
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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عمرو الحلواني
وجه حسني عبد ربه، قائد الفريق الأول لكرة السابق بالنادي الإسماعيلي، رسالة إلى كل عشاقه بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة ونقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي عقب فقدانه الوعي.


ونشر عبد ربه، عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين، أنا كويس وشكرا لكل حد حاول يطمئن عليا، سواء تليفونيا أو رسائل خاصة أو كتابيا على السوشيال ميديا".


وأضاف: "آسف على عدم ردي، شوية ضغط عصبي بس وارتفاع في ضغط الدم، الحمدلله بسيطة وعدت على خير، وانتظروني اليوم مع العالمي على قناة النهار الساعة 11م".


وشهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية لحسني عبد ربه خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعرض لفقدان الوعي بسبب ارتفاع ضغط الدم عقب منعه من متابعة مباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

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