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أخبار البلد

%91 من قراء صدى البلد يؤيدون تطوير منظومة التعليم الفني في مصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أيد 91% من قراء "صدى البلد"، أن التعليم الفني في مصر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لمواكبة التطور العالمي الذي تشهده العملية التعليمية في مختلف بلدان العالم.


ورأى نحو 3% من القراء، خلال الاستطلاع الذي أجراه الموقع على مدار الساعات الماضية، أن التعليم الفني لا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وأن وضعه حاليا لا بأس به، فيما عبر 6% آخرون عن عدم اهتمامهم بالأمر.


واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، العديد من الخطوات التي من شأنها تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وتغيير الصورة الذهنية المترسخة عنه.


وأنجزت وزارة التربية والتعليم العديد من المشروعات الرائدة فى مجال تطوير التعليم الفنى، ومنها التخطيط لإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني في مصر.


كما دخلت وزارة التربية والتعليم في شراكات عديدة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وجمهورية الصين الشعبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون في مجال تطوير التعليم الفني في مصر.

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