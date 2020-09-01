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تعليم

اخبار التعليم.. اِعرف موعد افتتاح جامعة القاهرة في الخرطوم.. برامج بالطب والصيدلة والأسنان.. وإتاحة التقدم بجامعة الملك سلمان الدولية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نعرض أهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم.














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