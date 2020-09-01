اخبار التعليم.. اِعرف موعد افتتاح جامعة القاهرة في الخرطوم.. برامج بالطب والصيدلة والأسنان.. وإتاحة التقدم بجامعة الملك سلمان الدولية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نعرض أهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم.جامعة المنوفية توقع بروتوكولا لإنشاء مقر دراسي في نيجيرياوسط إجراءات احترازية.. إقبال كثيف على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمسرئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح المؤتمر السادس لشباب الباحثين للعلوم الأساسية والهندسيةمصر بعيون مصمم.. مشروعات تخرج فنون تطبيقية حلوان تتناول إنجازات السيسيتخفيض درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالشرقية.. مستنداتتعرف على موعد افتتاح فرع جامعة القاهرة في الخرطومالخشت: فرع جامعة القاهرة في الخرطوم سيساعد في تخريج كوادر لتنمية السودانبرامج بالطب والصيدلة والأسنان.. التعليم العالي تعلن إتاحة التقدم بجامعة الملك سلمان الدوليةجامعة الأقصر تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتنسيق 2020انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بجامعة القناةفي رسالته أسطورة باللاديون .. إسلام عبد الرازق يحصل على الدكتوراه بجامعة عين شمس