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برلمان

برلماني: جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بسيناء "ملحمة مستمرة"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:08 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أحمد أيمن
أشاد النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، بالجهود البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية الباسلة في دحر الإرهاب. مثمنا الضربة الهائلة، التي قامت بها وأسفرت عن مقتل 73 إرهابيا وتدمير نحو 317 وكرا إرهابيا في شمال سيناء.

وقال النائب في بيان له، إن هذه الجهود تكشف عن مدى جسارة القوات المسلحة المصرية، التي تبذل الغالي والنفيس من أرواح أبنائها للدفاع عن أرض مصر ومقدراتها. ولسحق الجحافل الإرهابية التي تتدفق عليها الأموال من الخارج من كل من قطر وتركيا وغيرهما، وتواصل تنفيذ جرائمها القذرة في سيناء.

وشدد النائب اشرف رشاد، على بسالة القوات المسلحة المصرية وبطولتها والتي استطاعت تجفيف منابع الإرهاب في سيناء. ولولا حملات محاربة الإرهاب والفتك بها طوال 7 سنوات مضت، منذ إزاحة حكم الإخوان الإرهابي السافر ما كنا ننعم بالهناء والاستقرار الذي يعيشه عشرات الملايين من المصريين اليوم.

وأشاد عثمان بتوجيهات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، والتي كانت قوية ومباشرة طوال الوقت بضرورة استئصال أوكار الإرهاب والقضاء على منابعه لأن هذا هو السبيل الوحيد لإقامة دولة قوية مستقرة.
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