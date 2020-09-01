إبراهيم عطيان يكتب: فن الإدارة وأدبيات اتخاذ القرار

القرارات الصائبة ليست بالضرورة هي الأكثر قبولًا بين الناس؛ فهم غالبًا يميلون نحو كفة الأغلبية بغض النظر عن مدى صحة قرارها، فقط لأن الأغلبيّة في اعتقادهم هي دائمًا الأصح، أو لأنهم اعتادوا على التضحية بالأفراد لصالح الجماعة، قد يكون هذا المنطق مقبولًا في بعض الأحيان، لكنه في بعضها الآخر يكون شعورًا عبثيًا لا يقبله عقل. كما حدث في حكاية القطار الشهيرة التي تروى غالبًا كأساس ثابت يتم البناء عليه في فن الإدارة، وأدبيات اتخاذ القرار.









هذه القصة تصور لنا مجموعة من الأطفال يلعبون في مسارين منفصلين لخط السير الحديدي للقطار. أحد المسارين يعمل، والثاني معطَّل أو خارج الخدمة، بينما طفل وحيد يلعب في هذا المسار المعطل، أما باقي الأطفال فكانوا يلهون بين شريطي المسار الذي يعمل. ثم اقترب القطار بسرعة خاطفة نحو الأطفال وأنت حينئذٍ تقف في نقطة تقاطع مساري القطار « التحويلة »، فسيكون أمامك كمسؤول أحد خيارين، إما أن تدفع القطار باتجاه المسار المعطَّل، الذي يوجد به طفل واحد؛ في محاولة لحماية أكبر عدد ممكن من الأطفال في المسار الآخر، أو أن تترك القطار يسير في طريقه ليجني كل شخص ثمار عمله.









الناس غالبًا يميلون إلى خيار حماية أكبر قدر ممكن من الأرواح بدافع من العاطفة أو الفطرة التي تتحكم بهم في مثل هذه الحالات، وهذا القرار ربما يرى فيه البعض شيئًا من العقلانية، ولكن هل وضعنا في اعتبارنا أن الطفل الذي اختار اللعب في المسار المعطَّل قد اتخذ قرارًا صائبًا وآمنًا، ومع ذلك قرر البعض أن يضحي به في سبيل حماية عدد من الأطفال غير المبالين؟!









بكل تأكيد هي معضلة رمزية تحدث أمامنا كل يوم على أرض الواقع، في أعمالنا وشوارعنا وحياتنا الخاصة وحتى على مسرح العمل الاجتماعي أو السياسي، لأننا نميل إلى كفة الأغلبية بغض النظر عن مدى رجاحة أو وجاهة قرارها.









كما يحدث داخل بيئات الأعمال حينما تبذل هذه الحفنة القليلة قصارى جهدها في تقديم مشروع، ثم نجد القيادي أو المسؤول يميل نحو الأغلبية التي ربما تحكمها المصلحة، أو العاطفة، أو التسرع إذا افترضنا حُسن النية، فتدفع المؤسسة تبعات ذلك، وأحيانا تكون تلك المؤسسة بلدًا بأكمله.









وقد فعلها منَّا الكثير وغيَّر وجهة القطار نحو المسار المعطل ليموت طفلًا كان يلعب في المكان الصحيح، أو يهوي القطار براكبيه ليعيش عشرة اختاروا اللعب في المسار الذي يعمل دون أن نضع في الاعتبار أن الطفل الذي اختار اللعب في المسار المعطَّل قد اتخذ قرارًا صائبًا وآمنًا، ومع ذلك قررنا أن نضحي به؛ لحماية عدد من الأغبياء، اختاروا اللعب في مكان غير مناسب؛ لأننا لم نتعلم أن القرارات الصائبة ليست بالضرورة هي الأكثر شعبية وقبولًا، فكم من قرار هاجمته الناس في البداية ورفضوه، ثم اكتشفوا في النهاية أنه كان عين الصواب والحكمة.









ليس من الحكمة ولا العدل أن نغيِّر مسار القطار؛ فالأطفال الذين كان يلعبون في مسار القطار العامل يعرفون ذلك وبالطبع سيهربون عند سماعهم صوت القطار.









أما الطفل الذي كان يلعب في المسار المعطل سوف يموت بالتأكيد، ويصبح ضحية التزامه؛ لأنه يعتقد أن القطار لن يمر بهذا المسار كالعادة، ولذلك فهو لن يتحرك من مكانه عندما يسمع صوته.









أما الكارثة الأكبر فهي غالبًا ستكون على مشارف الحدوث نتيجة لقرار متسرع؛ إذ أن المسار المعطل لم يُترك هكذا إلاَّ لأنه غير آمن، وتغيير وجهة القطار إليه لن يقتل الطفل وحده كما ظن متخذ القرار، بل سوف يُعرِّض حياة الركاب أيضًا إلى مخاطر كبيرة، ويتحول قرار إنقاذ حياة مجموعة من الأطفال غير الملتزمين إلى أمر مباشر بقتل مئات من الركاب دون ذنب، وموت الطفل المحقق.







