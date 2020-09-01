AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رضيع يعود من المصيف حيا لسوهاج بعد مصرع عائلته بحادث سير في بني سويف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
ذهب الشاب الثلاثيني لقضاء قسطًا من الراحة، ووقتًا كافيًا من الرفاهية في المصيف بالعين السخنة، بصحبة زوجته وابناءهما الثلاثة، ووالدته.
لم يكُن يعلم محمود صبيح، الذي لم يتخطى العقد الثالث من العمر، أنه لم ينعم بمثل ذلك الوقت في حياته مرة أخرى، ولم يعلم أنه أودى بحياة عائلته بيديه، ولكنه القدر.

قرر "صبيح" العودة إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج؛ كي يُباشر أعماله، حيث أنه يمتلك محل مفروشات بشارع القيسارية بجوار مسجد العارف بالله وسط المدينة، لم يُفضل الشاب أن يعمل بمهنة المحاماة حيث أنه حاصل على ليسانس حقوق، وفضل أن يكون له مشروعًا خاص به ويديره.
وبالفعل استطاع الشاب في فترة قصيرة بجهده الخاص أن يفتتح سلسلة محلات للمفروشات بسوهاج.

عزم الرحيل من المصيف وقرر العودة إلى بلده مرة أخرى، فأخذ زوجته البالغة من العمر 25 عامًا، ووالدته، وأبناءه "رزان 4 سنوات، وزينب، عامين، ويوسف 6 اشهر"، بسيارته الخاصة، بعد أن لملمَ أشياءهم، ليتركوا العين السخنة مُتجهين إلى سوهاج، ليلقاهم مصيرهم وينقلهم إلى مثواهم الأخير.

لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، مساء امس، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقي أمام بوابة الكريمات اتجاه بني سويف.

وكانت شرطة النجدة ببني سويف، تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوي بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي رقم "ي ف 8157" وسيارة نقل "ه ي ص 3436 ".

لينجو الرضيع من هذا الحادث الأليم وحده، فما عن مصير هذا الطفل الذي أصبح يتيمًا بلا أب وبلا أم وبلا أخوة، كُتب عليه أن يترعرع في الحياة وحيدًا بلا سند يقويه على مرارة الأيام وكسرة الزمان لظهره منذ طفولته، فماذا تُخبئ لك الحياة أيها الطفل؟ .

Advertisements

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

تلعثم وتوتر.. موقف محرج لمذيعة السفيرة عزيزة على الهواء.. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف تطور إطلالات بوسي منذ بدايتها

وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

مرض جيني يصيب الدم ويسبب تأخر البلوغ.. تفاصيل

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد