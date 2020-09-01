دراسة: نوعان من الهرمونات وراء الإصابة بسرطان الثدى

أكدت دراسة جديدة أن هرمون النمو والتعرض للإستروجين يجتمعان لتحفيز البلوغ المبكر وهذا يعمل على زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي فيما بعد .





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وذكر موقع "Prnewswire " أن هذه النتائج تستند على متابعة أكثر من 180 فتاة لمدة 14 عامًا متواصلة ووجدوا انه عندما تصل الفتيات إلى سن البلوغ في سن مبكرة بشكل غير معتاد ، فإنهن يواجهن خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الثدي في وقت لاحق من الحياة، نُشرت النتائج التفصيلية، اليوم، في مجلة صحة المراهقين.





قدم الخبراء في جامعة سينسيناتي للأطفال وجامعة سينسيناتي تفسيرًا جديدًا وموحدًا لسبب حدوث هذا الخطر المتزايد، و قادت الدراسة فرانك بيرو ، طبيب ، وهو أحد الخبراء الرائدين في البلاد في مجال البلوغ والبيئة وفريق من الزملاء.





بشكل أساسي ، الفتيات اللواتي يدخلن سن البلوغ في وقت مبكر من الحياة - كما تم قياسه من خلال النمو المبكر للثدي وعمر الدورة الشهرية الأولى - لديهن نافذة أطول للإصابة بسرطان الثدي.

تظل هذه النافذة مفتوحة لفترة طويلة جدًا لأن أجسامهم تحتوي على تركيزات أعلى من هرمون النمو ويعانون من تقدم أبطأ ("الإيقاع") خلال فترة البلوغ مما يؤدي إلى تعرض أطول للعوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر على أنسجة الثدي النامية.





تقول بيرو: "لقد كنا قلقين منذ سنوات عديدة بشأن دخول الفتيات إلى سن البلوغ في سن أصغر بشكل ثابت. وقد أثبت عدد من الدراسات وجود صلة بين البلوغ المبكر وخطر الإصابة بسرطان الثدي". "دراستنا هي واحدة من الدراسات القليلة جدًا التي جمعت بيانات لسنوات عديدة لتتبع التغييرات التي تمر بها الشابات بشكل شامل."

ربطت الدراسات السابقة بين سن مبكرة من الحيض (فترة الحيض الأولى) ، وزيادة سرعة نمو البلوغ ، والعمر المبكر لطفرة نمو البلوغ باعتبارها مرتبطة بخطر الإصابة بسرطان الثدي. ترتبط عوامل البلوغ الثلاثة هذه أيضًا ببعضها البعض.

ينخفض عمر نمو الثدي بشكل أسرع بكثير من سن الحيض. الدراسة الجديدة هي جزء من مشروع طويل الأمد لمعرفة السبب.

"لقد وجدنا علاقات ديناميكية مهمة بين تركيز عامل النمو البشري والهرمونات الأخرى في مراحل حرجة من النمو لم تكن واضحة في الدراسات قصيرة المدى والدراسات المقطعية. وهذا يعطينا فهمًا أكثر دقة لسبب حدوث البلوغ المبكر خطر الإصابة بسرطان الثدي - ويقترح طرقًا للعائلات لمساعدة بناتهم على تقليل هذا الخطر ".





تشير الدراسة الجديدة إلى أن العوامل الهرمونية الموجودة لدى النساء البالغات والتي ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي مرتبطة أيضًا بالبلوغ المبكر. وتشمل هذه التركيزات الأعلى من عامل النمو IGF-1 ، والنسبة بين هرمونات الإسترون والأندروستينيون (E: A). IGF-1 هو منبه قوي للنمو يرتبط بكثافة الثدي وسرطان الثدي لدى النساء البالغات. تؤدي زيادة نسبة الإسترون إلى الأندروستينيون إلى زيادة التعرض الكلي للإستروجين ، وهو عامل خطر آخر للإصابة بسرطان الثدي.



