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برلمان

نائب المنيا يعلن الموافقة على 8 طلبات إحاطة لمشروعات بالمحافظة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
 قال النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، إنه حصل على العديد من الموافقات لعدد من المشروعات بالدائرة، خلال دور الانعقاد الخامس، آخرها الموافقة على إنشاء 4 كليات جديدة على مساحة 41 فدانا بجامعة المنيا.

وأوضح النائب أن حصل أيضا على الموافقة بإنشاء مستشفى سمالوط للتأمين الصحي، مستشفى للأطفال بمركز سمالوط، كوبري جديد على نهر النيل العظيم جنوب بندر المنيا، بجانب إنشاء مكتب للتصديقات التابعة لوزارة الخارجية وسيتم الافتتاح خلال فترة قصيرة.
 
هذا بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء جناح جديد لمستشفي القلب والصدر بمحافظة المنيا، تم توفير واستلام جهاز (جهاز علاج أشعاعي ثنائي وثلاثي ) لمركز الأورام بمحافظة المنيا بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا، فضلا عن توفير واستلام جهاز اشعة رنين مغناطيسي لمستشفى الأورام
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