دينا شرف الدين تكتب: تذكرة «واقف جامعة»

لا داعي للاندهاش عزيزي القارئ من عنوان المقال إذ أنه ليس بمزحة أو استعراض لتراكيب لغوية غريبة لفتًا للأنظار، لكنه جد الجد وواقع صادم لم أكثر من ن كما أنتم مثلي أتصور أنها أك نكته من محض خيال .





فقد تواصل معي منذ أيام قليلة أحد أساتذة الجامعة المحترمين بإحدي الكليات العريقة المصنفة كواحدة من كليات القمة ، و روي لي و يا ليته ما فعل تلك الرواية الغريبة....





كالتالي :

"أنه تم تخصيص تذاكر للقطارات خاصة بكل فئة من فئات المجتمع ، فهناك تذاكر مخصصة للضباط و أخرى للقضاة و ثالثة للطلبة و غيرها ،

و من ضمن هذه التذاكر الخاصة بالقطاعات المختلفة ، تلك التي تخص أساتذة الجامعات ، و التي كما علمت من الأستاذ أنها ليست مجانية ولا حتى مخفضة تخفيض ما و لكن، كل ما في الأمر أن الغرامة التي تفرض على كل من يركب القطار دون حجز تذاكر مسبقة ، يدفع بعد اعتلاء القطار ثمن تذكرته بجانب غرامة مالية تقدر بستة جنيهات فقط لا غير.





وكي يتمتع أستاذ الجامعة بعدم دفع هذه الجنيهات الستة فوق ثمن تذكرته،

يقف طابورًا طويلًا يكاد يكون غير آدمي للحصول على تذكرته المميزة التي ترفع عنه غرامة ال٦ جنيه مطبوعة بتلك الجملة المهينة التي لا أعلم من ابتكرها و هي

(واقف جامعة )" .





و علي حد قول الأستاذ الجامعي المحترم ذو الدرجة العلمية الرفيعة و من علي نفس قدره من الأساتذة الموقرين ،

أنه يشعر بالإهانة عندما يري تلك التذكرة المطبوعة بهذه الجملة المسيئة له و لمشواره العلمي الكبير ، و أن الستة جنيهات الغرامة التي يعفى منها أستاذ الجامعة لا تساوي على الإطلاق أن يحمل تذكرة سفر

(واقف جامعة )





نهاية :

أناشد السيد المحترم وزير التعليم العالي بناءً علي نداءات الأساتذة الأجلاء: