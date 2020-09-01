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توك شو

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:01 م
المطربة نادية مصطفى
المطربة نادية مصطفى
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فرح علاء الخولي
كشفت المطربة نادية مصطفى، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "انا مش عارفة هى جاتلى منين، وانا بحافظ جدا وطول الوقت الماسك على وشي و جلوفز والمعقم في ايدي"، موضحة أن أي حركة تقوم بها تكون بحساب.

وتابعت المطربة نادية مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، انها تتبع كل الإجراءات الاحترازية المشددة داخل وخارج المنزل، مشيرة  الى ان الأعراض بدأت عليها من تكسير في الجسم، ولكنها لم تفكر انها اعراض فيروس كورونا.

واوضحت انها بعد وفاة سمير الاسكندراني مباشرة عقب رجوعها للمنزل شعرت بأعراض غريبة من الم في الحلق وحرارة وغيرها من اعراض الاصابة، مواصلة انها اجرت التحاليل والاشعة المطلوبة للتأكد من إيجابية إصابتها.

وقالت انها خضعت للعزل المنزلي باستشارة طبيب، واتبعت البروتوكول العلاجي للفيروس واهتمت بالتغذية والفيتامينات، وذكرت انها تأثرت نفسيا بإصابتها بالفيروس وكانت تحتاج إلى الدعم النفسي.

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