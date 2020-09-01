لقطات حية.. مظاهرات بمحيط مقر البرلمان اللبناني بوسط العاصمة

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية لمئات المتظاهرين بمقر البرلمان اللبناني وسط العاصمة اللبنانية بيروت.





وجه رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، رسالة عاجلة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة ثانية من نوعها في أقل من شهر إلي لبنان بعد تفجيرات مرفأ بيروت.





وقال السنيورة في رسالته إلي الرئيس الفرنسي "ماكرون" نقلتها قناة "الحدث"، نريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يضغط على إيران وحزب الله لوقف تصرفاتهما التي أدت إلى عزل لبنان.





وتعليقا على اختيار السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية، قال السنيورة "اقترحنا اسم مصطفى أديب لرئاسة الحكومة الجديدة لأنه أفضل الممكن".