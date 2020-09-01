AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لقطات حية.. مظاهرات بمحيط مقر البرلمان اللبناني بوسط العاصمة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:35 م
تظاهرات بلبنان
تظاهرات بلبنان
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية لمئات المتظاهرين بمقر البرلمان اللبناني وسط العاصمة اللبنانية بيروت. 

وجه رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، رسالة عاجلة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة ثانية من نوعها في أقل من شهر إلي لبنان بعد تفجيرات مرفأ بيروت.

وقال السنيورة في رسالته إلي الرئيس الفرنسي "ماكرون" نقلتها قناة "الحدث"، نريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يضغط على إيران وحزب الله لوقف تصرفاتهما التي أدت إلى عزل لبنان.

وتعليقا على اختيار السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية، قال السنيورة "اقترحنا اسم مصطفى أديب لرئاسة الحكومة الجديدة لأنه أفضل الممكن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة وصول ماكرون لـ قصر بعبدا لمقابلة الرئيس اللبناني .. فيديو

حقيقة لقاء ماكرون بوفد من حزب الله اللبناني

خلال لقائهما بقصر بعبدا..عون يوجه طلبا لماكرون والأخير يعده بتنفيذه

بعد انفجار بيروت.. أول قداس بكنيسة مار مارون في لبنان.. شاهد

ماكرون: انفجار مرفأ بيروت ناقوس خطر وعلى الجميع مساندة لبنان "فيديو"

ميشال عون يعلن تسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية

ترشيحاتنا

بسبب سد النهضة .. كيف ردت إثيوبيا على واشنطن بعد وقف المساعدات الأمريكية

فتيات الدعارة بـ الشيخ زايد: راقصة تساعدنا على استقطاب الأثرياء

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

مجموعه 68%.. طالب الدبلوم يكشف سبب حصوله على ربع مليون جنيه هدية من خاله بعد نجاحه.. تفاصيل

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

مرض جيني يصيب الدم ويسبب تأخر البلوغ.. تفاصيل

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد