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بحضور 3 وزراء عقد الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية.. وزير الإعلام: ضرورة إطلاق مبادرة لإعادة بناء الشخصية المصرية.. ووزير الأوقاف: البناء الحقيقي هو بناء التعليم مع دعم باقي الجهات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:02 م
الاجتماع الأول حول
الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية
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حمادة خطاب
  • هيكل: ضرورة ضم جهود كل الوزارات المعنية في مبادرة ضخمة لإعادة بناء الشخصية المصرية
  • جمعة: دورات تأهيل للمعلمين في التربية الدينية الإسلامية والمسيحية
  • صبحي: التنشئة الاجتماعية ضرورة لإعادة بناء الفكر والشخصية
  • سعاد عبد الرحيم: نسعى لعودة دور الأسرة مع التوعية الإعلامية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام الاجتماع الأول لدراسة الشخصية المصرية 20 - 30 بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأعلن أسامة هيكل خلال الاجتماع عن ضرورة إطلاق مبادرة كبرى لطرح فكرة إعادة بناء الشخصية المصرية في أقرب وقت، مؤكدًا على أن الجهود المبذولة في الفترة الماضية ومن ضمنها إعادة تأهيل العشوائيات هو أمر يمكن البناء عليه بشكل كبير لإعادة بناء الشخصية المصرية.

وأكد وزير الدولة للإعلام على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن مستقبل مصر يجب أن تتطور معه القيم والأخلاق الحميدة والتي يؤكد عليها دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور مختار جمعة في كلمته إلى دور الإعلام الهام في البناء على الجهد المبذول في الفترة الماضية من وزارات الأوقاف والشباب والتربية والتعليم لإعادة بناء الشخصية المصرية وزرع القيم الحميدة.

وأكد جمعة على أن البناء الحقيقي هو بناء التعليم مع دعم الإعلام وباقي الجهات من أجل استقامة الشخصية، ولذلك بدأت وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية في عمل دورات لتأهيل المعلمين في التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى التعاون في إعداد المناهج الجديدة في مراحل التعليم المختلفة في موضوع بناء الدول، لمعالجة قضايا مجتمعية مثل معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى تكليف الرئيس السيسي بأن يكون نهج الحكومة المصرية هو التكامل بين أعمالها والتعاون بين الوزارات المختلفة، مؤكدًا على أن زرع القيم المجتمعية والأخلاقية تأثرا بالتغيرات السريعة على مستوى العالم من تكنولوجيات متطورة وغيرها.

وأضاف صبحي أن الوزارة أصدرت استراتيجيتها القومية للشباب من 5-17 عام والاهتمام بهذه الفئة العمرية، مؤكدًا على أن الشخصية المتزنة السوية تقوم على البناء على الجانب البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي، ولذلك تظهر أهمية التنشئة الاجتماعية لبناء قواعد الفكر والأفراد من خلال العمل مع المؤسسات التربوية والتعليمية بجانب النوادي ومراكز الشباب.

وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه من الضروري أن يعي أكبر عدد من الناس مفهوم بناء الإنسان ، وأن دعم الشخصية المصرية أصبح أسهل من خلال الجهود المبذولة كالقضاء على العشوائيات وإعادة بناء وتأهيل سكانها ورفع درجة الوعي لديهم.

وأكدت عبد الرحيم على أهمية عودة دور الأسرة في التنشئة وبناء الشخصية المصرية وأهمية دور التوعية الإعلامية في ذلك، خاصة في ظل التباعد الأسري الذي تسبب فيه قضاء وقت طويل في الفضاء الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

حضر الاجتماع كل من حسام الدين محسن، مساعد وزير الدولة للإعلام، والدكتور هاني أبو الحسن، مستشار وزير الدولة للإعلام، وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الجولة الثانية بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والتضامن وممثل للكنيسة المصرية ورئيس المجلس القومي للمرأة، لبحث توحيد كل الجهود في مجال إعادة بناء الإنسان المصري.
بحضور 3 وزراء عقد الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية.. وزير الإعلام: ضرورة إطلاق مبادرة لإعادة بناء الشخصية المصرية.. ووزير الأوقاف: البناء الحقيقي هو بناء التعليم مع دعم باقي الجهات
بحضور 3 وزراء عقد الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية.. وزير الإعلام: ضرورة إطلاق مبادرة لإعادة بناء الشخصية المصرية.. ووزير الأوقاف: البناء الحقيقي هو بناء التعليم مع دعم باقي الجهات
بحضور 3 وزراء عقد الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية.. وزير الإعلام: ضرورة إطلاق مبادرة لإعادة بناء الشخصية المصرية.. ووزير الأوقاف: البناء الحقيقي هو بناء التعليم مع دعم باقي الجهات
بحضور 3 وزراء عقد الاجتماع الأول حول الشخصية المصرية.. وزير الإعلام: ضرورة إطلاق مبادرة لإعادة بناء الشخصية المصرية.. ووزير الأوقاف: البناء الحقيقي هو بناء التعليم مع دعم باقي الجهات
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