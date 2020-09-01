حل آمن مجرب.. دميترييف يوجه رسالة لمنتقدي الإعلان عن لقاح كورونا الروسي ..فيديو

قال كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الممول للقاح كورونا الروسي، إن هذا اللقاح المعلن عنه من الأخبار السارة لروسيا ومصر والعالم أجمع، لأن البشر يموتون حول العالم بسبب فيروس كورونا ، مؤكدا أن اللقاح هو الحل الآمن المجرب وفقًا لأحدث التقنيات الآمنة في العالم.





وأكد " دميترييف"، في لقاء حصري ببرنامج "رأي عام" على قناة "تن تي في"، أن الدول التي تتهم روسيا بأنها تعجلت فى الإعلان عن اللقاح هم أكثر الدول انتظارا له، وهم أكثر الدول المهتمة بالحصول على هذا اللقاح، وهناك طلبات من أكثر من 20 دولة في العالم للحصول على أكثر من مليار جرعة منها الكثير من الوطن العربي.





رئيس الصندوق الممول للقاح فيروس كورونا الروسي، رسالة إلى من ينتقدون النهج الروسي في الإعلان عن اللقاح قبل الإنتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب، قائلا إن بريطانيا وأمريكا ستنتهجان نفس النهج عندما تصلان إلى نفس المرحلة وستزعمان أن لقاحهما الأفضل في العالم. ووجه

وأضاف أن هناك انقساما كبيرا فى العالم حول فاعلية اللقاح ونستطيع أن نقول بأن العالم مقسوم بنسبة 50% مع اللقاح و50% ضد اللقاح، ففي الفلبين مثلا هناك إجماع 100% أن اللقاح فعال وكذلك المكسيك واستطلاع الرأي المحايد أوضح أن من مع اللقاح الروسي أكثر بنسبة 4 مرات من المعارضين له.





ونوه بأن اللقاح الروسي تم تصنيعه بالاعتماد علي الفيروسات العدائية ثنائية العامل التي تستخدم في الجيوش منذ فترة طويلة مضيفا نحن لا نقوم بأخذ الأجسام المضادة من القرود مثل بريطانيا وأمريكا غيرها لكن روسيا تستخدم تكنولوجيا الأحدث في العالم.

وتابع: منافسينا لم يدرسوا ظهور أعراض جانبية وأمراض مثل السرطان أو العقم علي عكس روسيا لذلك اللقاح الروسي يعتبر الآمن في العالم لأنه مؤسس علي فيروسات عدائية بشرية تقوم بمجابهة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك 40000 شخص من دول مثل مصر والسعودية وغيرها طلبنا منهم تجربة اللقاح.



