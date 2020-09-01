AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 681 حالة إشغال مخالفة من شوارع مدينة الفشن ببني سويف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:42 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
Advertisements
محمد عبدالحليم
شنت الوحدة المحلية لمدينة الفشن جنوب بني سويف  برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس الوحدة حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات فى شوارع المدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وبحضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن والعميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن والمقدم/ محمد بكرى رئيس شرطة المرافق ببنى سويف والمقدم عمرو حامد بإدارة مرور ببنى سويف وعلى إسماعيل رئيس قسم الإشغالات ومحمد عمر مدير المواقف وبدراوي فراج مدير شؤن البيئة.


اِقرأ أيضًا 

تتويجا للإصلاح الإداري.. محافظة بني سويف تطلق تطبيقا لتلقي شكاوى المواطنين


تمكنت خلالها من رفع وإزالة ٦٨١ حالة إشغال مخالفة عبارة عن تندات وأرصفة مخالفة وباعة جائلين وإشغالات متنوعة كما تمت إزالة كشك مخالف على الطريق الدائري وتم ضبط ٤١ دراجة بخارية بدون لوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها كما تم تحرير عدد ١٣ محضر مخالفة بيئية بمعرفة شرطة المسطحات وشئون البيئة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير ١٤٩ محضر مخالفة إشغالات بمدينة الأقصر

ترشيحاتنا

مختار نوح: الإخوان بيقتلوا بعض في ليبيا

بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

استشاري تغذية: نوعان من الطعام يدمران المناعة.. تعرف عليهما

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد