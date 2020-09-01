إزالة 681 حالة إشغال مخالفة من شوارع مدينة الفشن ببني سويف

وبحضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن والعميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن والمقدم/ محمد بكرى رئيس شرطة المرافق ببنى سويف والمقدم عمرو حامد بإدارة مرور ببنى سويف وعلى إسماعيل رئيس قسم الإشغالات ومحمد عمر مدير المواقف وبدراوي فراج مدير شؤن البيئة.





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تمكنت خلالها من رفع وإزالة ٦٨١ حالة إشغال مخالفة عبارة عن تندات وأرصفة مخالفة وباعة جائلين وإشغالات متنوعة كما تمت إزالة كشك مخالف على الطريق الدائري وتم ضبط ٤١ دراجة بخارية بدون لوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها كما تم تحرير عدد ١٣ محضر مخالفة بيئية بمعرفة شرطة المسطحات وشئون البيئة.