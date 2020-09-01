حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من ميادين دمياط .. صور

جاءت الحملة، بالاشتراك مع شرطة المرافق بدمياط برئاسة العميد اشرف الصعيدي ومعاونيه النقيب محمد الدسوقي والنقيب طارق أنور والتنفيذيين بمجلس مدينة دمياط.

، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات داخل مدينة دمياط، خاصة مناطق الاسواق التجارية والتى تعانى من الإشغالات.

الهدف من الحملة رفع الإشغالات وتيسير حركة مرور المواطنين خاصة بعد معاناة المواطنين على مدار الفترة الماضية من كثرة الإشغالات بالميادين ومناطق سوق القنطرة والشهابية وباب الحرس والمطري وعمر أفندى.





تم رفع كافة الإشغالات من المناطق السابق ذكرها وتحرير المحاضر القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام والابتعاد عن وضع الإشغالات والمعوقات بالشوارع تيسيرا للحركة المرورية وللمواطنين.







