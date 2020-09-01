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محافظات

حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من ميادين دمياط .. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:45 م
الحملات في شوارع
الحملات في شوارع دمياط
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زينب الزغبي
شنت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط ، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات داخل مدينة دمياط، خاصة مناطق الاسواق التجارية والتى تعانى من الإشغالات.

جاءت الحملة، بالاشتراك مع شرطة المرافق بدمياط برئاسة العميد اشرف الصعيدي ومعاونيه النقيب محمد الدسوقي والنقيب طارق أنور والتنفيذيين بمجلس مدينة دمياط.

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الهدف من الحملة رفع الإشغالات وتيسير حركة مرور المواطنين خاصة بعد معاناة المواطنين على مدار الفترة الماضية من كثرة الإشغالات بالميادين ومناطق سوق القنطرة والشهابية وباب الحرس والمطري وعمر أفندى.

تم رفع كافة الإشغالات من المناطق السابق ذكرها وتحرير المحاضر القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام والابتعاد عن وضع الإشغالات والمعوقات بالشوارع تيسيرا للحركة المرورية وللمواطنين.


حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من ميادين دمياط .. صور
حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من ميادين دمياط .. صور
حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من ميادين دمياط .. صور
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