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دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:01 م
دراسة تكشف علاقة
دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا ال
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نهى هجرس
يمكن أن تسبب الأغذية الصناعية المحولة بشدة، مثل بعض الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والبرجر والبسكويت إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية لكبار مستهلكيها، بحسب ما كشف باحثون.

وأكدت الدراسة التي استندت إلى قياس أحد مؤشرات الشيخوخة البيولوجية، المعروفة بـ "تيلومير" (أو القطعة النهائية) عند 886 إسبانيًا تخطوا الخامسة والخمسين من العمر مع مراقبة استهلاكهم اليومي للأغذية المحولة بشدة، إلى أن النظام الغذائي السيئ قد يسرع شيخوخة الخلايا.


وقدم المشاركون الذين وزعوا على أربع مجموعات، تقرير حول استهلاك العادات الغذائية من الأكثر استهلاكًا لهذه الأطعمة (ثلاث مرات أو أكثر في اليوم الواحد) إلى الأقل استهلاكًا لها، عينات من لعابهم خضعت لتحاليل جينية، مع الإشارة إلى معدل الاستهلاك اليومي للأغذية المحولة.

وتضاعف الإصابة بالشيخوخة للاشخاص المستهلكين أكثر من 3 وجبات أو أطباق في اليوم الواحد، والتي تخضع لتحويل كبير نتيجة عمليات صناعية.

والتيلوميرات هي هيكليات واقية تحافظ على استقرار الرصيد الجيني وتكامله، بما في ذلك الحمض النووي الضروري لعمل كل خلية في الجسم، وينخفض طول هذه التيلوميرات مع التقدم في السن، وتتكرر هذه الظاهرة بحيث تؤدي في نهاية المطاف إلى شيخوخة الخلايا التي تتوقف عن الانقسام والعمل بشكل طبيعي.

وبحسب القيمين على هذه الأبحاث التي نشرت تفاصيلها في مجلة "أميريكن جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، من الضروري إجراء دراسات أخرى لتأكيد هذه النتائج وإثبات وجود علاقة سببية،

وقد سبق لأبحاث أن ربطت بين هذه الأغذية المحولة والإكثار من الدهون والسكريات بالتسبب بأمراض كثيرة مثل البدانة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأنواع متعددة من السرطان.

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