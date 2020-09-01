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أحمد الأنصاري يكشف عدد مخالفات البناء بالفيوم .. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:06 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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البهى عمرو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة رصدت أكثر من 67 ألف مخالفة بناء، موضحًا أن عدد من تقدم لـ التصالح أكثر من 55%، وأن هناك جدية فى التصالح من قبل المخالفين.

وأضاف محافظ الفيوم خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن هناك جدية من المواطنين فى التصالح، وأن المتحصلات الخاصة بمخالفات البناء فى زيادة يومية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن القانون الخاصة بالتصالح مع مخالفات البناء له بعض المستهدفات منها: الحصول على المقابل المادي بالتصالح، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وتوصيل المرافقة بصورة قانونية.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المواطن سيحاسب على المرافق مثل باقى المواطنين، ويحق لـ صاحب العقار أن يبيعه فى أى وقت بعد التصالح.

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