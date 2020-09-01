المشهد مؤلم لأى إنسان.. محافظ الفيوم يتحدث عن مشكلات الصرف الصحي.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن هناك بعض القرى تعاني من مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة، ونسعى لحل تلك المشكلة، موضحًا أن هناك ثلاث قرى بالمحافظة يطلق عليها القري المبللة، وهي " فرقص و سلسلة بمدينة طامية و السعدية فى مدينة سنورس".





وأضاف محافظ الفيوم خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامى أحمد دياب، أنه قام بزيارة لـ قريتين من القرى المبللة، و المشهد مؤلم لأى أنسان، مؤكدًا نسبة مياه الصرف مرتفعة بالقري.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن القرة السالف ذكرها تعانى من الصرف من عشرات السنوات، و المشروعات التى تم اسنادها لها لم تنفذ، ولفت محافظ الفيوم،إلى أنه أمر بعمل دراسة مبدئية لتكلفة استكمال مشروعات الصرف بهذه القرى، وأكد أنها وصلت لـ 200 مليون، وتم عرض ذلك على وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد.





وكشف محافظ الفيوم أن وزيرة التخطيط، استجابة وتم تمويل المحافظة بـ حوالى 95 مليون جنيه كمرحلة أولى خلال العام المالى الحالى 2021.

وتحدث عن قرية بنى صالح، وقال إن هذه القرية سيتم معرفة موقفها من الخطة الخاصة بمشروعات الصرف الصحي.



