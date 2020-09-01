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توك شو

محافظ الفيوم يعلن خبرا سارا لأبناء الإقليم.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:08 م
الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم
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البهى عمرو
قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل فى مشروع قومى وهو تبطين الترع، موضحًا أن المحافظة بها ترع بأطوال 1300 كيلو متر، وخلال العام الحالي سيتم الانتهاء من 280 كيلو.

وأضاف نائب محافظ الفيوم، خلال لقاء ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامى أحمد دياب، أنه تم البدء فى الترع التى بها مشكلات، والتى يشتكى المواطنين من عدم وصول المياه لهم من تلك الترع.

وأشار نائب محافظ الفيوم، إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 2 كيلو بـ منطقة يوسف الصديق، والتى تخدم حوالى 400 فدان من الأراضى الزراعية.

ولفت نائب محافظ الفيوم،إلى أن الفترة المقبلة سيتم العمل  بمنطقة بحر الجرجبه، والتى تخدم 7 آلاف ونصف فدان بطول 13 كيلو متر.

وفى نفس السياق تحدث عن ملف الاستثمار بالمحافظة، وقال إنهم يعملون على ثلاث محاور أولهم: المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وهناك خريطة تم تنفيذها بخصوص المناطق الفارغة، وهناك قطع أرض مطروحة للاستثمار، و المحافظة تعمل على خريطة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظة، والمحافظة تقوم على رفع كفاءة الطرق لجذب الاستثمار.

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