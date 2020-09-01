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رياضة

يناقش مصير ليو.. والد ميسي يطير إلى برشلونة للاجتماع مع رئيس النادي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:08 م
ميسي ووالده
ميسي ووالده
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إسماعيل محمود
يسافر خورخي ميسي، والد "ليو"، قائد فريق برشلونة لإقليم كتالونيا بإسبانيا، من أجل حسم مصير نجله مع البارسا.

وأقلعت إحدى الطائرات الخاصة من مطار روزاريو بالأرجنتين على رأسها خورخي متجهة لإقليم كتالونيا، من أجل حضور اجتماع مع "بارتوميو"، رئيس نادي برشلونة لبحث رحيل نجله عن الفريق.

ومن المقرر أن تصل الطائرة في السادسة والنصف من صباح غد، الأربعاء، في مطار برشلونة بحسب الصحافة الأرجنتينية.

ويطالب ميسي بخروجه عن الفريق مجانًا، لكن إدارة برشلونة ترفض رحيله بتلك الطريقة، وستسمح برحيله حال دفع مبلغ 700 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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