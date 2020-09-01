مليون و900 ألف.. الاقتصاد الزراعي يكشف فاقد الأفدنة منذ 2011 .. فيديو

الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي أن عدد سكان مصر حوالى 100 مليون نسمة منهم 57 مليونا يعيشون في الريف، مؤكدا أنهم يساهمون فى عمليات الإنتاج الزراعى والأنشطة الزراعية بوجه عام. أكد









وأضاف عبد المحسن خلال مداخلة لفضائية اكسترا نيوز أن التعديات على الاراضى الزراعية غاية فى الخطورة، مشيرا إلى انها تؤثر على الامن الغذائي وتؤثر أيضا على الفرص الوظيفية للعمالة كما انها تمثل عبئا على الدولة بشكل كبير.





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وتابع مدير معهد الاقتصاد الزراعي أن استصلاح الأراضي الزراعية يحتاج إلى مبالغ كبيرة، مؤكدا أننا فقدنا منذ ثورة يناير 2011 حتى الأن ما يقرب من مليون و900 ألف فدان.







