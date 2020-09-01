نظام أردوغان يهدم بلاده .. اعتقالات جديدة في صفوف الجيش

في استمرار لعمليات القمع ضد الجيش، اعتقل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، عددًا من العسكريين، وفق ما ذكرت صحف تركية.









وقامت قوات اردوغان باعتقال 14 عسكريا بالجيش بدعوى انتمائهم لحركة رجل الدين فتح الله جولن، الذي تزعم أنقرة تدبيره انقلاب 2016.





وبحسب صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة قيصري ، وشمل 14 ولاية أخرى.













وتضم قوائم المعتقلين 13 عسكريا ما زالوا في الخدمة ، وواحد فقط تقاعد، فيما تشمل ضابطا برتبة نقيب.









وقالت النيابة العامة التركية، في بيان لها، إن المعتقلين ينتمون إلى "الهيكل العسكري السري" لحركة جولن، موضحة أن التحقيقات تشير إلى إجراء المشتبه بهم اتصالات هاتفية من الهواتف العمومية والمدفوعة مسبقًا.







