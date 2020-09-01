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رياضة

على طريقة الكابتن ماجد.. محمد صلاح يظهر بإعلان رسوم متحركة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:07 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فيديو اعلاني جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد صلاح بفيديو رسوم متحركة على طريقة الكابتن ماجد ليظهر قوته ومهارته الخارقة.


واختتمت  الأحد الماضي، منافسات أطول مواسم  بطولة الدوري الإنجليزي .. موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول بلقب  بطولة الدوري الانجليزي لأول مرةمنذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز  مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه  انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم



محمد صلاح كان موسمه أقل من سابقيه رقميًا، إلا أنه قدم موسمًا رائعًا كعادته، وكان سببًا من أسباب تتويج ليفربول باللقب الغائب منذ 3 عقود.
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