توقعات بارتفاع إصابات كورونا في الشتاء.. صحة البرلمان تطالب بالحسم في تطبيق عقوبات الإجراءات الاحترازية.. وبرلماني يطالب بخطة تحصين ضد الفيروس

انتشار فيروس كورونا.. برلماني: مصر ستواجه التحدي الأصعب في الشتاء

بعد ارتفاع الإصابات.. صحة البرلمان: كورونا قد ينشط مجددا في الشتاء

حتى لا يتكرر شتاء كورونا.. برلماني يطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية





أيد نواب البرلمان، توقعات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر خلال الشتاء القادم، مطالبين بضرورة الحسم في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تتكرر مأساة الشتاء الماضي.

وأكد الدكتور عبداللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن التحدي الصعب الذي سيواجه مصر فيما يخص فيروس كورونا سيكون في الشتاء، حيث ستنخفض درجة الحرارة، الأمر الذي يزيد من فرص انتشاره، على عكس فترة الصيف الحالية التي أدت إلى انحساره.

وطالب الطحاوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية واستمرارها من قبل الحكومة، مع إلزام المواطن على تطبيقها تجنبا لحدوث موجة ثانية من الفيروس، مشيرا إلى أن الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر حاليا "تكهنات" غير مؤكدة.

وأوضح أن ظهور هذه الموجة من عدمها متوقف على إجراءات الحكومة للقضاء على الفيروس والتزام المواطن بهذه الإجراءات، لافتا إلى أنه في حالة نجاح الدولة في السيطرة على الموجة الحالية فلن تكون هناك موجة جديدة.

وتابع أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف جعل الفيروس ضعيفا من حيث قوة الانتشار والأعراض، فضلا عن التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والذي ساعد أيضا على انعدام فرص انتقال العدوى، حيث لم يجد الفيروس عائل وسيط للانتقال خلاله.



خطة تحصين

بدوره أكد النائب محمد الشورى، نظيره باللجنة، على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة التعايش مع الفيروس بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى يتم القضاء على كورونا نهائيا في مصر بتسجيل صفر إصابات ووفيات.



وحذر النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، من عودة الحياة إلى كامل طبيعتها خلال الفترة الحالية أو التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية، خاصة في ظل ارتفاع الإصابات مجددا بعد أن شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه حتى في حالة وجود موجة ثانية من الفيروس ستكون أضعف بكثير من الموجة الأولى، نظرا لزيادة وعي المصريين وإدراكهم لخطورة الفيروس، بجانب استعداد الحكومة ووزارة الصحة للتعامل مع هذه الأزمة.

هذا بالإضافة إلى تغير عوامل الحرارة واختلاف المناخ حاليا عن مناخ ظهور الموجة الأولى من الفيروس، والتي بدأت في الشتاء، محذر من نشاط الفيروس خلال الشتاء القادم. كما طالب النائب بتحصين الدولة ضد العدوى الخارجية بالكشف الدقيق على السائحين والعائدين من الخارج مع إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا ومنع انتقال العدوى حال وجودها.





شتاء كورونا





في سياق متصل، قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن عودة إصابات كورونا إلى الارتفاع مرة آخرى بعد انحسارها مؤخرا يرجع إلى حالة اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات الاحترازية للعديد من المواطنين، مستبعدا أن يكون السبب حدوث موجة ثانية من الفيروس.

وطالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافات خاصة في المواصلات والشوارع الرئيسية، حتى لا يفاقم الوضع ويزداد خطورة في الشتاء القادم كما حدث في نظيره الماضي.

كما طالب النائب بضرورة تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت الاقتصادية وغيرها من الأماكن التي استأنفت نشاطها ضمن خطة التعايش مع الفيروس، بجانب تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامة، المقدرة بـ 4 آلاف جنيه على المخالفين خاصة بالأماكن العامة.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، قد صرح بأن مصر لديها الكوادر العلمية والإكلينيكية التي يمكنها تقييم أى دواء للمواطن المصري وتفادى الآثار الجانبية للدواء، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى الشتاء.



