المصرى للتأمين: التعافي من كورونا يحتاج طرقا جديدة ومبتكرة

قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن حالة الركود التى أصابت الأسواق العالمية ناتجة عن العواقب التي تبعت وباء كيوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا، مما يتطلب قدرًا كبيرا من الخطوات والأفكار للنجاة من الأزمة وتعجيل التعافي وإعادة انتعاش السوق مرة أخرى، وتجربة طرق جديدة ومبتكرة لتقليل العواقب على قدر الإمكان.



طالب الاتحاد فى نشرته العالمية شركات التأمين التي تتطلع إلى تبسيط العمليات التقليدية وإدخال ابتكارات (التي قد تميزها في طريقة تعاملها مع العملاء) أن تفكر في التعاون مع شركات التأمين التكنولوجي الناشئة أو حتى الاستحواذ عليها وعلى الجانب الآخر، ويمكن أن تستفيد شركات التأمين التكنولوجي الناشئة من الخبرة السوقية للشركات الكبيرة ورأس المال وإقرار علامة تجارية.



تابع " مهما كانت عملية الدمج والاستحواذ أو المدة التي تستغرقها، فإن أهم شيء هو أن تذكر أن الأولوية هي شركتك الخاصة إن جعلها أفضل هو السبب في قيامك بعمليات الدمج والاستحواذ في المقام الأول، لذا فإن إهمال العمليات اليومية لشركتك لصالح عقد الصفقات يتعارض مع الهدف الذي تحاول تحقيقه في المقام الأول".



وأكد الاتحاد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الضوابط الرقابية التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء عمليات الدمج والاستحواذ (على سبيل المثال ضوابط هيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاستحواذ على شركات سمسرة وإدارة صناديق 2016) .

