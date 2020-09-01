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وزيرة الهجرة: الدولة استقبلت 77 ألف مواطن عائد من أنحاء العالم.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:11 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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البهى عمرو
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن المواطن المصري يأتى على أولوية الدولة، ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالعمل على عودة المصريين من الخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد على، أن من شريحة العائدين من الخارج طلاب وعمال كانوا يعملون فى الخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن الدولة استقبلت أكثر من 77 ألف مواطن عائد من أنحاء العالم، و أكدت الدولة عملت على توفير فرص عمل لـ العائدين.

وأوضحت أن الدولة لم تقوم بإعادة المواطنين بل عملت على توفير فرص عمل، وكشفت أن هناك بعض العائدين وجدوا فرص عمل.

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