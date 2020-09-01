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رياضة

تعرف على ترتيب مصر في تصنيف الأندية المشاركة بالبطولات القارية الأفريقية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تصنيف الدول الأفريقية من حيث الأندية المشاركة في البطولات القارية موسم 2020 - 2021.

ويعتمد التصنيف على ما قدمته الدول الأعضاء في البطولات القارية في آخر 5 سنوات، ليشارك أول 12 دولة بحسب هذا التصنيف بفريقين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

واحتلت أندية مصر المركز الثاني في التصنيف برصيد 147 نقطة، خلف أندية المغرب صاحب الصدارة برصيد 180 نقطة.

وجاء التصنيف كالآتي:

1- المغرب 180 نقطة.

2- مصر 147 نقطة.

3- تونس 140 نقطة.

4- الكونغو الديمقراطية 84 نقطة.

5- الجزائر 81 نقطة.

6- جنوب إفريقيا 68.5 نقطة.

7- زامبيا 43 نقطة.

8- نيجيريا 39 نقطة.

9- غينيا 38 نقطة.

10- أنغولا 36 نقطة.

11- السودان 29.5 نقطة.

12- ليبيا 16 نقطة.


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