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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن إعادة تأهيل وتجديد مجمع محاكم الجلاء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإعادة تأهيل وتجديد مجمع محاكم الجلاء.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تجديد المجمع تم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكي تعود للعمل مرة أخرى، وتكون فرصة جديدة للعمل بكل قوتها.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تخريب مجمع محاكم الجلاء في إطار الانفلات الأمني في أحدث يناير، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على العودة بقوة كدولة مؤسسات.

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن الرئيس السيسي يريد إصلاح البلد في كل شيء، وعلينا التعامل مع الأمر بكل احترام، متابعا أن الدولة تشهد طفرة حقيقة ومفرحة في جميع المجالات في عهد الرئيس السيسي.
 
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