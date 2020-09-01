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رياضة

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه داخل الإسماعيلي أمر مؤسف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:20 م
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
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عمرو ابوبكر
 
أكد الكابتن علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، أن نظام اللوائح المالية الحالية في كرة القدم أصاب الأندية الشعبية، وحدثت معاناة كبيرة لأندية الإسماعيلي والاتحاد والمصري. 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" ما يحدث حاليا من وجود تقصير في الأمور الفنية بسبب كثرة تغيير المدربين، وهذا قرار خاطئ، ولابد أن يكون هناك إستقرار مالي داخل الفريق من أجل وجود اطمئنان داخل نفوس اللاعبين قدموا مستوى مميز خلال فترة تواجدهم داخل الفريق". 

وأكمل"لا أحب الدخول في صراعات مع مجالس الإدارات، وما حدث بالأمس مع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي بمنعه من حضور مباراة الفريق أمس أمام الاتحاد قرار خاطئ للغاية، لأن عبد ربه يعتبر من نجوم الإسماعيلي، ولابد من أن يتم التعامل مع نجوم الدراويش بشكل جيد". 

واستكمل: "عدم ظهور لاعبين شباب من الإسماعيلي خلال هذه الفترة بسبب عدم تواجد لاعبين كبار داخل الفريق يقومون بمساندة اللاعبين الصغار". 

وأختتم: "لابد أن يكون هناك متابعة للأمور المالية داخل الإسماعيلي وعدم الإعتماد علي بيع اللاعبين من أجل توفير الأمور المالية داخل الفريق".
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