أخبار الزمالك.. موقف الهوني من الانضمام للفريق وخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة بيراميدز





ارتبط اسم الدولي الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، بالانتقال لأحد أندية الدوري المصري، بداية من الموسم الجديد.

















ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز في الجولة 24 من الدوري الممتاز لأنها على أثرها سيتحدد بشكل كبير صاحب المركز الثاني فى الدوري.

















ناشد الإعلامي خالد الغندور ، الجميع بالتدخل من أجل إنقاذ حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

















حصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين.

















انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



