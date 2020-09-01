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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ومحافظة الوادي الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:49 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
وافق مجلس جامعة بني سويف رقم 187 برئاسة الدكتور منصور حسن، على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف ومحافظة الوادي الجديد، وذلك لرفع مستوى الوعي المهني للمتخصصين والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
 
وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء جيل قادر على تأهيل وتدريب الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كلية العلوم لذوي الإعاقة بالجامعة.

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وصرح الدكتور منصور، بأن الجامعة تتولى تدريب عدد من الشباب المتخصصين والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصصاته وفقا لحاجة المتدربين والبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع الكلية، مضيفا أن التدريب سيكون تحت الإشراف المباشر لأعضاء هيئة التدريس المكلفين من قبل الجامعة من كلية علوم ذوي الإعاقة الخاصة ضمانا للدقة والانضباط.

وأشار الدكتور منصور إلى أن هذا التدريب سيكون متعددا ويشمل أنواع الإعاقات الموجودة بالأقسام المختلفة بالكلية وأنه سيتم توفير الاستشاريين والخبراء ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة للتدريب، كما ستقوم اللجنة الفنية بالجامعة بتقييم كفاءة وأداء المتدربين وتوضيح مهاراتهم وأوجه القصور الموجودة.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد ندوات توعوية ودورات لرفع كفاءة المتدربين مهنيا وسلوكيا في التعامل مع الحالات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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