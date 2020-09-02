بتكلفة 100 مليون جنيه .. نفق المحطة بالزقازيق شريان جديد لفك الاختناقات المرورية .. شاهد

يجرى العمل على قدم وساق والمقرر الإنتهاء من المشروع وتسليمه في شهر فبراير 2021 المقبل لربط شرق مدينة الزقازيق بغربها وتقليل الكثافة المرورية .. بهذه الكلمات بدأ المهندس "محمود عبد المحسن" المدير المسئول عن مشروع إنشاء نفق أحمد عرابي بمنطقة المحطة بمدينة الزقازيق حديثة لموقع صدى البلد.





بتكلفة مالية تقدر بحوالي 100 مليون تم البدء في أعمال إنشاء نفق المحطة في عام 2018، ويتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه ودخوله الخدمة في الوقت المحدد.





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وأضاف "عبد المحسن" أنه تم إصدار تكليفات من قبل قيادات الشركة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للعمل بكل كثافة لسرعة الانتهاء من المشروع، وخصوصا لأنه سوف يربط شرق مدينة الزقازيق بغربها وتحديدا منطقة شارع فاروق ومنطقة المحطة من خلال حارتين مروريتين أسفل خط السكك الحديدية.





واستكمل المهندس "محمود عبد المحسن" خلال جولته التي اصطحب فيها موقع صدي البلد ان المشروع بطول حوالي 350 م ، وعرضه 14م، وسيساعد المشروع في خلق شريان مروري جديد وإحداث سيولة مرورية في مدينة الزقازيق.





وأضاف أنه تشهد الأعمال حالة من النشاط الملحوظ وتكثيف أعمال الإنشاء ومضاعفة الجهد لإنشاء النفق والانتهاء منه في الوقت المحدد مع التكليف باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأشار "عبد المحسن" إلي أن الأعمال لم تتأثر خلال جائحة كورونا حيث تم مضاعفة أعمال الإنشاء مع التكليف بضرورة إتخاذ كافة سبل السلامة والصحة الأمنية لوقاية العاملين بجميع المواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





واختتم المدير المسئول عن المشروع أنه في بداية تنفيذ المشروع كانت هناك مجموعة من العقبات، وخاصة لكون المنطقة محورية تمر بها مرافق الكهرباء والمياه وكابلات التليفونات وغيرها، ولكن تم التنسيق مع الجهات المسئولة، وتم تذليل كافة العقبات بناء على تكليفات مباشرة من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات شركة المقاولون العرب، وبالفعل تم الانتهاء من 61% من الأعمال بالمشروع إلى الآن.





الجدير بالذكر أنه تعود فكرة إنشاء النفق إلى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق عندما أعلن عن توقيع عقد بين المحافظة وشركة المقاولين العرب للبدء في أعمال وتنفيذ نفق سيارات بميدان عرابي بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية 103 ملايين جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة، ليساهم في الربط بين شرق وغرب المدينة، ويعمل على فك الاختناقات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .





ومن جانبه فقد قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولات تفقدية، لعدد من مشروعات التجميل والتطوير الجارية بمدينة الزقازيق للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لسرعة انتهاء التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة .





كما اطمأن المحافظ من مسئولي الشركة المنفذة عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروع والتي وصلت إلى 60 % وتابع بداية أعمال الحفر لوضع القواعد الخرسانية، مشددًا على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني ودخوله الخدمة في الموعد المحدد، ليساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.





وأوضح المحافظ أن النفق يساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق وليعيد الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، مشددا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظة الشرقية.





وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل، وإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات الجارية لتدخل الخدمة وتحقق الاستفادة للمواطنين.