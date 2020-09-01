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المتحدث باسم المحافظة: رصد جوي لمخالفات البناء في القاهرة.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:47 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إن الدولة تقوم بعمل رصد جوي لمخلفات البناء في القاهرة.

وأضاف اللواء إبراهيم عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن محافظ القاهرة قام اليوم بجولة تفقدية لأعمال الإزالة في المحافظة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة أنه لا تهاون في تنفيذ القانون خاصة في تنفيذ إزالات مخالفات البناء.

وأوضح اللواء إبراهيم عوض أن الدولة تقوم برصد جوي لجميع المخالفات وتظهر مخالفات البناء الحديثة.

وأشار إلي أنه سيتم عمل وحدة لرصد مخالفات البناء في كل مدينة كما أشار إلي ذلك رئيس مجلس الوزراء في إجتماعه أمس بالمحافظين.
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