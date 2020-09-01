الصحة تنشر خطتها لمواجهة فيروس كورونا مع عودة المدارس.. تخفيض الدراسة لكل صف دراسي إلى يومين فقط.. وغرف عزل مؤقتة عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو العاملين

الصحة:

تخفيض الدراسة لكل صف دراسي إلى يومين فقط في حالة وجود نشاط معين يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة توفير المدارس غرفة العزل المؤقت عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو العاملين الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات أمانة وعدم الاقتراب من مکان به تزاحم





وضعت وزارة الصحة خطة وقائية تتضمن عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع بدء الدراسة في المدارس.





وأعلنت وزارة الصحة، أن مقومات البيئة الصحية في المدارس تبدأ بالتهوية الجيدة في المكاتب الإدارية والأماكن المغلقة مثل الفصول وذلك عن طريق فتحات النوافذ التي لا تقل عن 6/1 من مساحة الحجرة، مع منع التدخين في جميع أرجاء المدرسة، وتوفير مصدر مياه آمن مع توفير أدوات الغسيل والتطهير طبقا الاشتراطات الصحية، ومتابعة أخذ العينات الدورية من شبكة المياه.





وتضمنت الخطة تخفيض الدراسة لكل صف دراسي إلى يومين فقط مما يساعد على تخفيض الكثافة بشكل كبير، وفي حالة وجود نشاط معين يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات، مثلا بدلا من 4 مجموعات كل مجموعة 10 طلاب يمکن عمل 10 مجموعات كل مجموعة 4 طلاب.





وأكدت الخطة ضرورة توفير المدارس غرفة العزل المؤقت عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو العاملين، مع جلوس أحد المشرفين مع الطفل لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر واحالة الحالة للمستشفى ويراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات وكذلك وضع بوسترات لرفع الوعي عند مدخل المدرسة واذاعة الإجراءات الوقائية في الاذاعة المدرسية، ويمكن إدراج مواد توعوية خلال الأنشطة المدرسية.





ووضعت الخطة القواعد الذهبية الـ 10 للوقاية من كورونا وتتمثل: في غسل اليدين جيدا بالماء والصابون والتهوية الطبيعية وعدم لمس أغراض الأخرين أو الأسطح وإستخدام الأدوات الخاصة وترك مساحة للامان بين الأفراد و التحدث بصوت معتدل، عدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل.





والانتظار خارج المكاتب أو الحمامات، في مسافات أمانة افضل من الانتظار في الداخل وعدم الاقتراب من مکان به تزاحم وتناول الأطعمة المفيدة والنوم فترة مناسبة لممارسة الرياضة الخفيفة المنزل واتباع آداب العطس والسعال في منديل أو بالكوع وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم الخاص به.