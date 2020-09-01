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رياضة

صورة كوميدية تجمع سعد سمير ونجم أستون فيلا الإنجليزي| شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:36 م
سعد سمير
سعد سمير
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مصطفى كرم
نشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مع محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وظهر سعد سمير مع محمود تريزيجيه بصورة قديمة كوميدية بـ تيشرت النادي الأهلي.


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من المسابقة المحلية.

وسجل هدفي الأهلي السنغالي أليو بادجي في الدقيقة 46 وحمدي فتحي في الدقيقة 55 فيما قام حكم اللقاء بإلغاء هدفين لبادجي في الشوط الأول للمباراة بداعي احتساب ضربة حرة لحارس مرمى المصري والتسلل بعد قرار "الفار".


وبهذه النتيجة ابتعد رصيد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة إلى 62 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر
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