المدينة الشبابية بالإسكندرية تشهد افتتاح فرع لأكاديمية هيثم عرابي

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تشهد المدينة الشبابية بالأسكندرية ، الجمعة القادم الموافق 4 سبتمبر ، افتتاح فرع لأكاديمية الكابتن هيثم عرابي ، وذلك في إطار تفعيل دور الهيئات الشبابية والرياضية لإكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الالعاب الفردية والجماعية ودعمها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية .





وتزامنًا مع عودة النشاط الرياضى تدريجيًا بالمنشآت الشبابية والرياضية ، يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حفل افتتاح فرع الإكاديمية .





وتقبل الأكاديمية من 5 سنوات ، علي أن تكون موعد التدريبات بالأكاديمية يومى الجمعة والسبت من الساعه الثالثة عصرًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا .



