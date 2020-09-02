وفقا للبنك الأهلي .. تعرف على سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

وسجل الفرنك السويسرى 17.46 جنيه للشراء و 17.69 جنيه للبيع .



وسجلت كورونا سويدية 1.82جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء



سجل 100 ين يابانى 14.92 جنيه للشراء و 15.07 جنيه للبيع.



واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع .

