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اقتصاد

وفقا للبنك الأهلي .. تعرف على سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية الاربعاء
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأربعاء 15.82 جنيه للشراء و 15.92جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 21.13جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.46 جنيه للشراء و 17.69 جنيه للبيع .

وسجلت كورونا سويدية 1.82جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء

سجل 100 ين يابانى 14.92 جنيه للشراء و 15.07 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع .
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